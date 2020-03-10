السعودية تخفض أسعار بنزين 95

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مارس/ آذار الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الشركة إن "تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 11 مارس 2020".

وأشارت أرامكو إلى أن "تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه".

وأضافات أن "الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، بقي سعر بنزين (91) دون تغيير عند 1.55 ريال لكل لتر، وانخفض سعر بنزين (95) إلى 2.05 ريال من 2.11 ريال لكل لتر.