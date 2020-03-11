على خطى الفيدرالي... بنك إنجلترا يخفض الفائدة لاحتواء تداعيات كورونا

أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، اليوم الأربعاء، خفضًا طارئًا في أسعار الفائدة، في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويأتي هذا الإعلان بعد إجراء مماثل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي قرر بشكل مفاجئ خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الثالث من مارس/ آذار الجاري.

وقال بنك إنجلترا في بيان، اليوم الأربعاء، نقلته شبكة "سي إن بي سي": "في اجتماعها الخاص الذي انتهى أمس العاشر من مارس/ آذار، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25%".

كما أعلن البنك المركزي البريطاني عن خطة جديدة للتمويل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خطوات جديدة لمساعدة البنوك التجارية على الإقراض أكثر. يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات ركود الاقتصاد البريطاني في أواخر عام 2019.

حتى صباح اليوم الأربعاء، سجلت المملكة المتحدة 382 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وزيرة الصحة في البلاد نادين دوريس.