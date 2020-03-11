بطلب من بكين… كازاخستان تخفض إمدادات الغاز إلى الصين

أعلن وزير الطاقة الكازاخي نورلان نوغاييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده خفضت إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 20-25 في المئة.

موسكو - سبوتنيك . وقال نوغاييف للصحفيين: "لقد قمنا بتخفيض إمدادات الغاز إلى الصين بنسبة 20-25 في المئة"، مضيفا: "حتى مع هذا التخفيض لا يزال مستوى النقل قريبا من مستوى العام الماضي".

وتابع: "هذا الإجراء جاء بناء على طلب الصين ولم يحدد الغرض من ذلك".

وفي الوقت الحالي يعد العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد العالمي هو فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين وينتشر بسرعة في أنحاء العالم.

وانتشر الفيروس إلى 114 دولة في العالم، أصيب أكثر من 118 ألف شخص وتوفي أكثر من 4 آلاف.

وكان محللون قد خفضوا توقعاتهم للطلب على الغاز في الصين، أكبر مستورد له في العالم، حيث من المتوقع أن يقلص تفشي الفيروس في البلاد، شهية المصانع والشركات وقطاع النقل للوقود على مدى الأشهر القليلة القادمة.