الموافقة على طلبات بقيمة 210 ملايين دولار في برنامج تمويل التجارة العربية

وافق مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية خلال اجتماعه الـ 121، اليوم، بمقر البرنامج في أبوظبي برئاسة الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، على 81 طلباً لتمويل صفقات تجارية قيمتها 210 ملايين دولار أمريكي.

واستعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأخير من العام 2019، والتقرير الشامل عن نشاط التمويل خلال العام 2019، إذ بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بداية العام 2019 نحو 1.086 مليون دولار أمريكي، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

واستفادت بشكل مباشر وغير مباشر 16 دولة من الدول الأعضاء، إضافة إلى توفير التمويل بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي من خلال اتفاقية المضاربة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "ITFC"، واطلع المجلس على جميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية.

كما بدأ البرنامج توفير تسهيلات ائتمانية غير ممولة وذلك بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة. كما اطلع المجلس على تقرير أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الأخير من العام 2019، واعتمد البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

واطلع المجلس على الجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج واللقاءات الخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب المتوقع تنظيمها خلال الفترة القادمة.

وناقش مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية الـ 31 ودعوة المساهمين إلى عقد اجتماعهم العادي السنوي يوم الخميس الموافق 9 أبريل/نيسان 2020، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.