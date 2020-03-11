دميترييف: صندوق الاستثمارات المباشرة يواصل عمله مع السعودية

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، عن استمرار عمل الصندوق مع المملكة العربية السعودية على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر في قطاع الطاقة.

وقال ديمترييف:"إن صندوق الاستثمار يواصل عمله مع الجانب السعودي على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بقطاع الطاقة".

هذا وأعلن وزير الطاقة الروسي، أن انهيار أسعار النفط يوم الاثنين الماضي كان بسبب تقارير عن الإنتاج وأسعار نفط شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أن استعادة أسعار النفط قد تستغرق بضعة أشهر، وأن روسيا ستتعاون مستقبلا مع دول أوبك والدول خارجها على الرغم من عدم تجديد اتفاق "أوبك+".

ويعتبر صندوق الاستثمار المباشر الروسي "الجسر" الرئيسي للاستثمار بين المملكة العربية السعودية وروسيا. وقام صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي للمملكة (ريف) بإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في عام 2015. وخصص "ريف" 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وفي إطار الشراكة، قام صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي للمملكة، باستثمار واعتماد استثمارات تزيد قيمتها على 2.5 مليار دولار.