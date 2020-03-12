نوفاك يتحدث عن عقد اجتماع اللجنة الفنية لـ"أوبك+" بطريقة فيديو كونفرانس

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن عقد اجتماع اللجنة الفنية لمنظمة "أوبك +" عن طريق الفيديو هو الأنسب في الوقت الحالي.

أجاب نوفاك خلال لقائه الصحفيين حول الشكل والموعد الذي سيعقد فيه الاجتماع المقبل للجنة الفنية لـ"أوبك +"، قائلا: "كما تحدد أمانة أوبك، سيكون الأمر كذلك، وعلى الأغلب عن طريق فيديو كونفرانس، فهو الأنسب في الظروف الحالية".

وأعلن وزير الطاقة الكازاخستاني، نورلان نوغايف، أن لجنة الخبراء الفنية لدول اتفاق تقليص إنتاج النفط أوبك+، قد تعقد اجتماعها القادم عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.

وقال نورغايف للصحفيين: "كان من المقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية لأوبك+ في الـ 18 من شهر آذار/مارس الجاري، في الوقت الراهن، ننظر في انعقاده عبر الفيديو"، مضيفا أن هذا يتعلق بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أبلغ وحيد ألكبيروف رئيس شركة "لوك أويل" مستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف أيضا أنه يتوقع اجتماعا هذا الشهر للجنة خبراء من "أوبك" ودول غير أعضاء بالمنظمة لوضع مقترح لاستقرار

سوق النفط التي هوت مع انهيار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين لكبح الإمدادات.