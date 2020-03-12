شركات الطيران تتفاعل مع الأزمة العالمية

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة طيران "أيروفلوت"، إن أكبر شركة طيران روسية، خفضت أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية لجميع الرحلات الدولية، وستنخفض التكلفة الإجمالية للنقل باليورو بنسبة 10 في المئة.

وجاء في بيان الشركة: "خفضت شركة أيروفلوت الرسوم الجمركية على الرحلات الدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على توفر الرحلات الجوية".

وأضافت الخدمة الصحفية أنه "تم تخفيض التعريفات على جميع خطوط الطيران الدولية، التي تغادر من روسيا. وستنخفض التكلفة الإجمالية للنقل باليورو بمعدل 10 في المئة".

وقامت روسيا في 13 مارس/آذار بتقييد الرحلات الجوية إلى إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا في ظل تفشي فيروس كورونا. وقبل ذلك، تم تطبيق القيود على الرحلات إلى الصين وإيران وكوريا الجنوبية.

ونقلت جريدة "الوطن" السعودية في وقت سابق، عن عدة مواقع مختصة بحجوزات السفر من مطارات المملكة العربية السعودية، أن هناك انخفاض في أسعار الرحلات الدولية بنسبة تتراوح بين 40 في المئة إلى 60 في المئة.

كما أطلقت الخطوط الجوية القطرية والإماراتية والمصرية ميزة جديدة تمنح المسافرين مرونة كبيرة بما يتناسب مع خطط سفرهم، سواء بتغيير مواعيد الحجوزات أو إلغاء التذكرة واستبدالها مجاناً وفقاً لعدد من الشروط والأحكام.