انخفاض أسواق المال في آسيا وبورصة هونغ كونغ تخسر أكثر من 7 %

سجلت بورصة هونغ كونغ تراجعا حادا بلغ أكثر من 7 بالمئة بعيد بدء الجلسة اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وانهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة.

بكين - سبوتنيك. وبحسب بيانات التداول، هبط مؤشر هانغ سانغ في أول 15 دقيقة من التداول، بنسبة 7.36 بالمئة، وذلك قبل ان يعاود الصعود بشكل طفيف إلى -6.4 في المئة.

يتبع...