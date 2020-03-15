تعليق التداول بالبورصة المصرية مع تهاوي الأسهم بسبب كورونا

تقرر تعليق التداول في البورصة المصرية، لنصف ساعة اليوم الأحد، بعد أن تراجع مؤشرها الأوسع نطاقا أكثر من خمسة بالمئة، وذلك عقب خطوات حكومية لاحتواء فيروس كورونا.

كانت مصر قالت، أمس السبت، إنها ستغلق المدارس والجامعات بداية من اليوم ولمدة أسبوعين لمنع انتشار الفيروس مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض إلى 110 ووفاة شخصين.

وبحسب بيانات رفينيتيف، كانت أسهم حديد عز متراجعة 13.3 بالمئة عند تعليق التداول بعد الساعة 0849 بتوقيت غرينتش، في حين نزلت أسهم الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك) 12.8 بالمئة ومجموعة بورتو القابضة 11.9 بالمئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

وقال مجاهد إنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الحالات من ضمنهم 3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريًا منهم حالتين عائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس/آذار، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 مارس).