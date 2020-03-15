البنك المركزي الأردني يخفض احتياطيات البنوك لضخ سيولة في الاقتصاد

خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من سبعة في المئة إلى خمسة في المئة اليوم الأحد لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لوباء كورونا العالمي على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني لـ"رويترز" إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.

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وفي نفس السياق أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الوباء العالمي (الجائحة).

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.