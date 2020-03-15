بيوم واحد... انخفاض أسعار المحروقات في المغرب

بعد انخفاض أسعار النفط عالميا لمستوى غير مسبوق منذ عام 1991، شهد السوق المغربي استجابة طفيفة لهذا الانخفاض.

وتراجعت أسعار البنزين في المغرب مابين 90 إلى 95 سنتا، باختلاف بسيط بين شركات التوزيع، بينما تراجعت أسعار الغازوال حوالي 80 سنتا.

© AP Photo / مصائب قوم عند قوم فوائد... دول عربية مستفيدة من انخفاض أسعار النفط

ونوهت صحيفة "هسبريس" المغربية، وبناء على مصادر خاصة، فسيشمل الانخفاض المرتقب البنزين بما معدل 95 سنتيما، والغازوال بـ 82 سنتيما.

وسيصل سعر الغازوال إلى حدود 8 دراهم، بداية من منتصف ليلة الأحد الإثنين، فيما سيكون ثمن البنزين في حدود 9.5 دراهم تقريبا.

ونوه زريكم إلى أن الانخفاض الدولي "ستكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار المحلية، ولكن ليس بالقوة بنفسها".

وتتراوح أسعار المحروقات في المغرب، اليوم الأحد، قبل عملية التخفيض المرتقبة، حوالي 8.98 بالنسبة للغازوال و10.51 بالنسبة للبنزين.