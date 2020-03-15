البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 % من 16 مارس

موسكو - سبوتنيك. وقال البنك في بيان اليوم الأحد: "يدعو الاحتياطي الفيدرالي مؤسسات الائتمان إلى اللجوء إلى"نافذة خصم "للمساعدة في تأمين الطلب على القروض إلى الأسر والشركات في هذا الوقت. ولهذا الغرض، أعلنت اللجنة اليوم أن سعر الإقراض الرئيسي سينخفض ​​بمقدار 150 نقطة أساس إلى 0.25بالمئة، بدءا من 16 من الشهر الحالي".