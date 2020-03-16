البورصة المصرية توقف التداول للمرة الثانية في يومين

أوقفت البورصة المصرية التداول، اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة بعد موجة خسائر مستمرة.

جاء ذلك بعد تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%، لتواصل السوق خسائرها الحادة منذ بداية الأسبوع، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بأكثر من 8% منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط إلى مستوى 9316 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.8%.

وسجلت مبيعات الأجانب في السوق حتى الآن صافي بيع، في مقابل صافي شراء للمصريين والعرب، وذلك وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا في البلاد.

في سياق متصل، أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، أن الرسالة المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بداية من الثلاثاء المقبل بسبب فيروس "كورونا"، شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف يونس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الشائعة غرضها أن يتوافد المواطنون على المحلات، موضحا "بهذا أي مريض سينقل العدوى للجميع".

وأعلنت مصر أن حالات كورونا وصلت إلى 126 حالة حتى اليوم الأحد، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وبحسب أحدث إحصائية، لليوم الاثنين، تجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 170 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس ذاته 6500 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء أكثر من 77700 حالة، فيما تظل الصين على رأس الدول الأكثر معاناة من المرض تليها إيطاليا وإيران.