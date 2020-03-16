المركزي السعودي يخفض سعر "الريبو" 75 نقطة أساس

خفض البنك المركزي السعودي، اليوم الاثنين، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس.

يأتي قرار المركزي السعودي بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر مع مسارعة الدول لاتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر تفشي فيروس كورونا.

قرار #مؤسسة_النقد العربي السعودي بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.https://t.co/NfVBKsU3PN#SAMA — SAMA (@SAMA_GOV) March 16, 2020

​وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75 بالمئة إلى واحد بالمئة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 بالمئة إلى 0.50 بالمئة.