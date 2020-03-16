الخطوط التونسية على وشك خسارة نحو 25 مليون دولار

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية إلياس المنكبي، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أن تصل خسائر الناقلة التونسية الوطنية إلى 70 مليون دينار (24.6 مليون دولار) في مارس/آذار، و80 مليون دينار في أبريل/نيسان، بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن تونس تفرض العديد من القيود على السفر الجوي إلى أوروبا ومناطق أخرى بسبب انتشار المرض.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، في وقت سابق، أن الوضع في تونس ما زال تحت السيطرة، وأن عدد المصابين وصل إلى 16 شخصا.

وأعلنت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.