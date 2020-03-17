أسعار النفط العالمية ترتفع بنسبة 5% بعد انخفاض ملحوظ أمس الاثنين

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 5% شملت برميل سعر خام برنت وخام غرب تكساس وذلك بعد أن شهدت انخفاضا ملحوظا يوم أمس الاثنين.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" انخفض سعر برميل خام برنت أكثر من 12% وبرميل خام تكساس بنسبة 10% خلال يوم أمس الاثنين ما انعكس على أسعار النفط العالمية التي انخفضت بمجملها إلى أقل من 30 دولار أمريكي للبرميل الواحد.

ووفقا للوكالة شهد اليوم ارتفاعا طفيفا لأسعار النفط ليصل سعر البرميل إلى 30.48 دولار للبرميل وارتفاع مستمر لكل من خام برنت وتكساس.

وحذرت كل من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا، ووكالة الطاقة الدولية في باريس، من تراجع حجم عائدات النفط والغاز في الدول النامية في حال استمرار ظروف السوق الحالية، بواقع يتراوح من 50 إلى 85 في المئة في 2020، لتبلغ أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقدين.

وتأتي تقلبات الأسعار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتأثيره على عملية الطلب والانتاج في القطاع النفطي العالمي.