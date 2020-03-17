الإمارات... الاحتياطي النقدي بلغ 406 مليارات درهم

أعلنت الإمارات ارتفاع احتياطيها من النقد الأجنبي ليصل إلى 406 مليارات درهم، ( نحو 110 مليارات دولار).

وأكد البنك المركزي في الإمارات زيادة الاحتياطي نهاية شهر فبراير 2020 بـ47 مليار درهم، وبنمو قدره 3 %.

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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا الأمر "مؤشر إيجابي على التوزان النقدي والمالي الذي يتميز به الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات".

ومع بداية العام 2020 قفز رصيد المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير إلى نحو 400 مليار درهم وصولا إلى 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير من العام ذاته.