ارتفاع مؤشرات البورصات الأوروبية بعد انخفاض الأمس

أظهرت بيانات التداول الواردة من البورصات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بمؤشراتها بنسبة 3 - 4 في المئة، وذلك بعد انخفاضها خلال جلسة التداول السابقة، يوم أمس، بنسبة 4 - 6 في المئة.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا للوضع القائم في الساعة الحادية عشر و5 دقائق من صباح هذا اليوم بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر "في.تي.إس.إي" البريطاني بنسبة 3.27 في المئة، حتى 5319.3 نقطة، ومؤشر "سي.أي.سي 40 " الفرنسي، بنسبة 4.05 في المئة، حتى 4038.75 نقطة، ومؤشر "دي. أي.إكس" الألماني - بنسبة 4.45 في المئة حتى 9135.25 نقطة.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر"في.تي.إس.إي إم.إي. بي" الإيطالي بنسبة 5.51 في المئة حتى 15797.5 نقطة.

ويذكر أنه سبق وأغلقت البورصات الأوروبية، يوم أمس الاثنين، بانخفاض المؤشرات الرئيسية بنسبة 6-4 في المئة، بل وفي بعض الأحيان كان الانخفاض خلال اليوم بحجم 10 في المئة.

وكان السبب في هذا الانخفاض يعود إلى المخاوف الناتجة عن سرعة تفشي الفيروس التاجي في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، جائحة، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألف و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.