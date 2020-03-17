السعودية: صادرات النفط تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا في الأشهر المقبلة

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن ترتفع صادرات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، إذ تعتزم البلاد استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلا من حرق الخام.

وقالت الوزارة في بيان "السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي، مما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية قد أعلن، يوم أمس الاثنين، أن الشركة تدرس إمكانية مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل/ نيسان.

وأشار أمين الناصر في تصريح له، اليوم، لوكالة "رويترز"، إلى أن الشركة تستطيع الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل، وأن الشركة ستستفيد من الإنتاج الإضافي رغم انخفاض أسعار النفط.

وأبدى الناصر "شكه" في أن إنتاج النفط في شهر مايو/ أيار سيختلف عن مستواه في شهر أبريل/ نيسان.

بدوره اعتبر المدير المالي لشركة "أرامكو"، خالد الدباغ، أن الشركة قادرة على الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، وأن لديها قدرة ضخمة على الاقتراض ولا ترى حاجة لدين إضافي.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد الماضي، تحقيق صافي دخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018.