بنك أوف أمريكا: المستثمرون يهرعون إلى النقد ويعزفون عن الأسهم في مارس

خلص مسح لمديري الصناديق أجراه "بنك أوف أمريكا"، اليوم الثلاثاء، إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس/ آذار، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاما مضت.

وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1 في المئة في المتوسط، من أربعة في المئة في فبراير/ شباط، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وخلص المسح، الذي أجري بين السادس من مارس/ آذار والثاني عشر منه ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير/ شباط.

وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبيا مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجا منذ أوائل 2009.