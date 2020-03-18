أسهم أوروبا تهبط ومخاوف الفيروس تطغى على التحفيز

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ طغت مخاوف الانتشار العالمي لفيروس كورونا على تدابير تحفيز أمريكية كبيرة لدعم الشركات واحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9 بالمئة بحلول الساعة 0804 بتوقيت غرينتش، فيما تصدرت بورصتا لندن وألمانيا التراجعات؛ وفقا لـ "رويترز".

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعا بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء إذا أعلنت إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة لمكافحة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لكن الأسهم العالمية تراجعت مجددا اليوم إذ عادت المخاوف بشأن تأثير الفيروس على الأوضاع المالية للشركات إلى الصدارة.

وقال محللو "جيه.بي مورجان" اليوم إن الضربة الساحقة الناجمة عن وقف فعلي لحركة السفر العالمية ستنتقل إلى قطاع الطيران المدني الأوروبي، مما دفع أسهم "إم.تي.يو ايرو إنجينز" للتراجع 15 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتسجل تراجعا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.