هبوط سعر النفط ماركة برنت لأقل من 28 دولارا للبرميل

أفادت بيانات التداول في بورصة نيويورك بهبوط سعر برميل النفط ماركة برنت لأقل من 28 دولارا للمرة الأولى منذ 10 كانون الثاني/ يناير عام 2016.

انخفض سعر النفط ماركة برنت، ظهر اليوم، بنسبة 2.47% ليبلغ 28.02 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر البرميل قبل ذلك بدقائق 27.98 دولار.

كما انخفض سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط لأقل من 27 دولارا للمرة الأولى منذ 14 شباط/ فبراير 2016. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 26.16 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 4.24 في المئة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتسجل هبوطا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.