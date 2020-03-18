هبوط مؤشرات البورصات الِأوروبية بنسبة 5%

تسارع هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية بعد أقل من ساعتين من افتتاح التداول، اليوم الأربعاء، إلى 5%.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت بيانات التداول حتى الساعة 12:41 بتوقيت موسكو، بهبوط المؤشر البريطاني "إف تي إس إي 100" بنسبة 5.25% حتى 5016.05 نقطة، والمؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 5.15 % حتى 3786.6 نقطة، بينما هبط مؤشر السوق الألمانية "داكس" بنسبة 5.33 % حتى 8461.5 نقطة.

وأظهرت بيانات التداول الواردة من البورصات الأوربية، أمس الثلاثاء، ارتفاعا بمؤشراتها بنسبة 4-3 %، وذلك بعد انخفاضها خلال جلسة التداول السابقة، يوم الاثنين الماضي، بنسبة 6-4%، وفي بعض الأحيان كان الانخفاض خلال اليوم بحجم 10%، وكان السبب في هذا الانخفاض يعود إلى المخاوف الناتجة عن سرعة تفشي الفيروس التاجي في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا".