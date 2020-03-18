وزير الطاقة السعودي يوجه أرامكو بالاستمرار في ضخ النفط عند مستوى 12.3 مليون برميل

وجه وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، بالاستمرار في ضخ النفط عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن ترتفع صادرات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، إذ تعتزم البلاد استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلا من حرق الخام.

وقالت الوزارة في بيان: "السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي، مما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية قد أعلن، يوم أمس الاثنين، أن الشركة تدرس إمكانية مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل/ نيسان.

بدوره اعتبر المدير المالي لشركة "أرامكو"، خالد الدباغ، أن الشركة قادرة على الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، وأن لديها قدرة ضخمة على الاقتراض ولا ترى حاجة لدين إضافي.

وكانت الشركة قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، تحقيق صافي دخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018.