انخفاض سعر خام غرب تكساس إلى ما دون 25 دولارا لأول مرة منذ عام 2002

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، بنسبة 5-8 %، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس إلى ما دون 25 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002 ، وفقًا لبيانات التداول.

ففي الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام برنت بحر الشمال بنسبة 4.84% إلى 27.34 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 8.45 في المئة، إلى 25.02 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من اليوم انخفض المؤشر إلى أقل من 25 دولارًا.

وكان سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط قد انخفض لأقل من 27 دولارا للمرة الأولى منذ 14 شباط/ فبراير 2016. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 26.16 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 4.24 في المئة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتسجل هبوطا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.