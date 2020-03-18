سعر خام برنت ينخفض إلى أقل من 27 دولارا للبرميل ليبلغ مستواه في عام 2003

وانخفض خام برنت إلى أقل من 27 دولارًا للبرميل ، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ، لتعميق التوقعات بتراجع الطلب العالمي على المواد الخام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وفقًا لبيانات التداول.

وبدءا من الساعة 19.20 بتوقيت غرينيتش، انهارت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/أيار لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.51%، لتصل إلى 26.88 دولارًا للبرميل ، وعقود مايو/أيار الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.72% ، إلى 24.4 دولارًا للبرميل.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس بحسب "رويترز" "تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروسات كورونا أصبح أكثر وضوحا" وتنبأوا أيضا بانخفاض سعر برنت إلى 20 دولارا هذا الربع.

وكان سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط قد انخفض لأقل من 27 دولارا للمرة الأولى منذ 14 شباط/ فبراير 2016. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط 26.16 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 4.24 في المئة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتسجل هبوطا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.