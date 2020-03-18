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18:52 GMT18 مارس/ آذار 2020
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    الدولار الأمريكي

    الدولار الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات بسبب كورونا

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    اقتصاد
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (491)
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    قفز الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية، بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

    وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 2.051% إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2017.

    ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الـ 24 من يونيو/حزيران 2016. بحسب "رويترز".

    وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

    واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 204 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 8 آلاف شخص، وتعافى منهم أكثر من 82 ألف شخص.

    ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 31 ألف شخص، وإيران بأكثر من 16 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 11 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 9 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8 آلاف شخص.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (491)

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    فيروس كورونا, اقتصاد, ارتفاع الدولار, أخبار الدولار, سعر الدولار, الدولار
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