البورصة الأمريكية تواصل المعاناة بسبب فيروس كورونا

عانت الأسهم الأمريكية مجددا من موجة مبيعات حادة اليوم الأربعاء، ومحا المؤشر داو جونز الصناعي آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017.

ويهدد فيروس كورونا بإصابة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 بالمئة، إلى 19903.77 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 131.09 نقطة، أو 5.18 بالمئة، ليغلق عند 2398.10 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 344.94 نقطة، أو 4.7 بالمئة، إلى 6989.84 نقطة.

يذكر أن أسعار النفط هوت إلى مستويات قياسية اليوم الأربعاء، بتراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاما، وبلوغ خام برنت أدنى مستوى في 16 عاما.

وانخفض الخام الأمريكي إلى 20.37 دولار للبرميل، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن العقود الآجلة للخام الأمريكي هوت 6.58 دولار أو 24.42%.