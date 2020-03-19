سعر خام برنت يرتفع أكثر من 5% ويتجاوز 27 دولارا للبرميل

قبل دقائق، بلغ سعر خام برنت 27.11 دولار للبرميل. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في أيار/ مايو في نفس الوقت بنسبة 12.48٪ ليصل إلى 23.43 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 13-21٪ خلال تداولات أمس الأربعاء، حيث انخفضت أسعار خام برنت إلى الحد الأدنى منذ 12 مايو/ أيار 2003، لتصل إلى 26 دولارا للبرميل، وأسعار خام غرب تكساس وصلت إلى الحد الأدنى منذ 1 مارس/ آذار 2002، 23 دولارا للبرميل.

تأتي هذه التقلبات في الأسعار، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب واحتمالات حدوث ركود عالمي مع تفشي فيروس كورونا وفي ظل عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق جديد حول المزيد من تخفيض إنتاج النفط.

وبسبب وباء الفيروس التاجي (الجائحة)، انخفض الطلب على النفط في العالم، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار، وفقا لأحدث البيانات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير السلبي يعزز فجوة معاملات (أوبك +)، ففي أوائل مارس، لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاقية من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة لزيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط.

ونتيجة لذلك، سيتم في بداية شهر نيسان/ أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة (أوبك +) من الالتزامات المبرمة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، مما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث انخفضت الأسعار أكثر من مرتين.