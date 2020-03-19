ارتفاع أسعار النفط بحدود 12% بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003

أظهرت أسعار النفط بعد ظهر اليوم الخميس، نموا منتظما ثابتا بعد الانهيار الكبير في الفترة الماضية الذي بلغ حوالي 21%، وتسجيل أدنى مستوى لأسعار الخام منذ مطلع العقد الأول من القرن الماضي، وفقًا لبيانات التداول.

واعتبارًا من 13 تموز/ يوليو، ستقفز أسعار العقود الآجلة لشهر أيار/ مايو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 5.99% لتصل إلى 26.37 دولارً للبرميل، كما سترتفع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في أيار/ مايو في نفس الوقت بنسبة 11.71% لتصل إلى 23.28 دولار للبرميل، أما في الوقت الحالي، بلغ نمو سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم الخميس 17%.

ووصل سعر خام برنت إلى الحد الأدنى له منذ 12 مايو 2003، بـ 26 دولارًا للبرميل الواحد، أما خام غرب تكساس الوسيط فوصل إلى الحد الأدنى منذ 1 مارس 2002، بـ 23 دولارًا للبرميل الواحد.

في الوقت نفسه، يعتقد المحللون التجاريون، أن انهيار أسعار النفط من المرجح أن يكون مؤقتًا بسبب انخفاض الطلب، إلى جانب الزيادة الضخمة في العرض بعد انهيار صفقة "أوبك+"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن أحد محللين، قوله: "من 1 أبريل/ نيسان يمكن أن يتدفق نحو أربعة ملايين برميل من النفط يوميا إلى الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 13 و19 دولارا، ولن تستفيد أي جهة منتجة للنفط من هذا الوضع".