شركة "رينو" للسيارات تعلق نشاط التصنيع في المغرب

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لتصنيع السيارات عن تعليق عملية التصنيع في المغرب إلى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الشركة الفرنسية قررت تعليق عملية تصنيع السيارات في مصنعيها الموجودين في مدينتي الدار البيضاء وطنجة المغربيتين إلى إشعار آخر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم الشركة الفرنسية، هونري بيير أندري، أكد أن الطاقة العمالية للمصنعين تبلغ 11000 ألف عامل.

هذا وكانت شركة "رينو" قد أعلنت في وقت سابق، تعليق نشاط التصنيع في مصانعها الموجودة في كل من رومانيا والبرتغال وسلوفينيا لنفس السبب.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصاءات للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.