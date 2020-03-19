الولايات المتحدة تشتري 77 مليون برميل نفط من السوق المحلية لدعم مخزونها الاحتياطي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستشتري 77 مليون برميل النفط من السوق المحلية من أجل دعم الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، وستكون عملية الشراء الأولية 30 مليون برميل.

وجاء في بيان الوزارة "بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستملأ وزارة الطاقة احتياطي النفط الاستراتيجي بأقصى طاقته، وستحصل على 77 مليون برميل من النفط الخام المنتج في الولايات المتحدة".

وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة قدمت اليوم الخميس، طلبات رسمية لتزويدها بالدفعة الأولى البالغة 30 مليون برميل.

وأظهرت أسعار النفط بعد ظهر اليوم الخميس، نموا منتظما ثابتا بعد الانهيار الكبير في الفترة الماضية الذي بلغ حوالي 21%، وتسجيل أدنى مستوى لأسعار الخام منذ مطلع العقد الأول من القرن الماضي، وفقًا لبيانات التداول.

ووصل سعر خام برنت إلى الحد الأدنى له منذ 12 مايو 2003، بـ 26 دولارًا للبرميل الواحد، أما خام غرب تكساس الوسيط فوصل إلى الحد الأدنى منذ 1 مارس 2002، بـ 23 دولارًا للبرميل الواحد.

في الوقت نفسه، يعتقد المحللون التجاريون، أن انهيار أسعار النفط من المرجح أن يكون مؤقتًا بسبب انخفاض الطلب، إلى جانب الزيادة الضخمة في العرض بعد انهيار صفقة "أوبك+"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن أحد المحللين، قوله: "من 1 أبريل/ نيسان يمكن أن يتدفق نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا إلى الأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 13 و19 دولارا، ولن تستفيد أي جهة منتجة للنفط من هذا الوضع".