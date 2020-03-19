خبراء أمريكيون يؤكدون ركود الاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا

ونقلت القناة التلفزيونية "يس إن بي سي" عن الخبيرة الاقتصادية في البنك الأمريكي، يكي ميشيل ماير: "إن الاقتصاد دخل في ركود وانضم إلى باقي دول العالم، وهذا ركود عميق. وستُفقد الوظائف وستتلف الثروة وستتقوض الثقة".

كما أضافت ماير أن "بانك أوف أمريكا" يتوقع أن ينهار الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بنسبة 12% ، وبالنسبة للعام بأكمله، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%. ووفقا للبنك فإن ذروة الركود ستكون في شهر في أبريل، وتليه عودة بطيئة جدًا للنمو بحلول يوليو، لسيصبح الوضع الاقتصادي طبيعيا بشكل جزئي...وعلى الرغم من أن هذا التراجع يعد خطيرا، إلا أننا نعتقد أنه سيكون على المدى القصير".

كما يتوقع البنك أن تخسر الدولة نحو مليون وظيفة كل شهر في الربع الثاني، وسيصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون.

يذكر أن هذه التوقعات بتراجع الاقتصاد الأمريكي ليست الأولى، إذ أشارت أمس الأربعاء، توقعات لشركة أبحاث IHS"، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% هذا العام، وتنتظر وكالة التصنيف S&P ركود اقتصاد البلاد في عام 2020.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.