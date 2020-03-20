تسجيل
14:37 GMT20 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    متابعة اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019

    بعد خفض 50 مليارا من موازنة المملكة... هل يتأثر الاقتصاد السعودي؟

    © REUTERS / STRINGER
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/61/1043746199_0:20:3072:1748_1200x675_80_0_0_8a49d5134fb0aeed3af3076b98ffa1cd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202003201044922355-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%9F/

    في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم جراء انتشار وباء كورونا، وما تبعه من انخفاض غير مسبوق في أسعار البترول، أعلنت المملكة العربية السعودية خفضًا جزئيًا في ميزانية عام 2020.

    وقال وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجدعان: "في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة، فقد أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا بما يقارب 50 مليار ريال" (ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة العام).

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    بينها التمديد لقرار تاريخي... الملك سلمان يقر ميزانية 2020 ويبشر السعوديين

    وعلى الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إجراءات المملكة الأخيرة دفعت البعض للتساؤل بشأن تبعات الخفض الجزئي على اقتصاد المملكة، وأهم القطاعات التي يمكن أن تعاني جراء هذا الخفض.

    اقتصاد متين

    وأكد وزير الاقتصاد السعودي على قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

    وبشأن احتمالية استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، أشار الوزير إلى أنه "سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها".

    © Sputnik . Алексей Никольский
    الكرملين: لا حرب أسعار بين روسيا والسعودية بل هناك وضع عالمي غير مؤات لأسعار النفط

    وتابع: "كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية".

    مركز مالي قوي

    الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "قرار الحكومة بخفض 50 مليار ريال، أي ما يعادل 13 مليار دولار خطوة إيجابية تساعد على مواصلة كفاءة الأداء الاقتصادي للمحافظة على المكتسبات المالية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة تملك ميزانية ترليونية، ولا ضرر على اقتطاع 50 مليارًا، والتي لا تزيد على 5% من حجم الإنفاق في موازنة المملكة العربية السعودية".

    وتابع: "الخفض الجزئي كذلك كان في بعض البنود ذات الأثر الأقل على المواطنين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك بنود أخرى لن تتأثر، وهو ما يسهم في استمرارية العطاء بشكل أكبر".

    وأكد أن "وزارة المالية تتابع الظروف والتطورات، والمملكة تدرك جيدًا مسؤولياتها على مستوى العالم، والأزمات التي يمر بها"، مشيرًا إلى أن "المركز المالي القوي للمملكة، باعتبارها أكبر مصدر النفط، وتملك احتياطات كبيرة، يمكن السعودية من تجاوز كل العقبات، ومواجهة أي تحديات".

    خطوة صائبة

    من جانبه قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، إن "إقدام المملكة العربية السعودية على تخفيض الموازنة بما يعادل 50 مليار ريال، جاء بسبب الهبوط العنيف والقوي لأسعار المفط، وهو قرار جريء".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار يدل على حكمة صناع القرار في المملكة، وإتباع سياسات تتسم بالمرونة، فبعد أن كانت الموازنة ترليونية، تم تخفيضها وذلك بسبب الظروف المالية والأزمة الاقتصادية، والخوف من انتشار حالة الكساد في العالم أجمع".

    مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
    Ahmed Jadallah
    وزير الطاقة السعودي يوجه أرامكو بالاستمرار في ضخ النفط عند مستوى 12.3 مليون برميل

    وتابع: "القرار يعد صائبًا، خصوصا في ظل التوجيهات الملكية بضرورة اتخاذ كل التدابير التي تمنع تأثيره على حياة المواطنين والمقيمين، ولا يمس بعض الجوانب مثل التعليم والصحة".

    وأكد الصويغ أن "السعودية قد تقوم بإعادة الدراسة والنظر في القرار في حال عادت الأمور لطبيعتها، وانتعش الاقتصاد مجددًا، خصوصا أسعار النفط، وسيتم إعادة المبلغ أو أكثر منه وضخه لدفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطنية إلى الأمام".

    كورونا وأزمة النفط

    وتواصل أسعار خام برنت في العالم نموها منذ صباح أمس الخميس، بنسبة 11.25%، لتصل إلى 27.66 دولار للبرميل الواحد، وفقاً لبيانات التداول.

    ويأتي ارتفاع سعر النفط العالمي بعد تراجع كبير له أول أمس إلى أدنى مستوى منذ 17 عاما، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب واحتمالات حدوث ركود عالمي مع تفشي فيروس كورونا وفي ظل عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق جديد حول المزيد من تخفيض أسعار النفط.

    وبسبب وباء الفيروس التاجي العالمي، انخفض الطلب على النفط في العالم، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار، وفقا لأحدث البيانات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير السلبي يعزز فجوة معاملات "أوبك +"، ففي أوائل مارس/آذار، لم تتمكن الدول المدرجة في الاتفاقية من الموافقة على تغيير معايير الصفقة للحد من إنتاج النفط أو تمديده، ولم توافق موسكو على اقتراح المنظمة لزيادة تخفيض الإنتاج وعرضت الحفاظ على الظروف القائمة، مقابل إصرار السعودية على تخفيض إضافي في إنتاج النفط.

    ونتيجة لذلك، سيتم في بداية شهر نيسان/أبريل، انسحاب الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +" من الالتزامات المبرمة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أعلنت الرياض، على العكس من ذلك، عن زيادة في الإنتاج وخفض أسعار الذهب الأسود، مما أدى إلى انهيار عروض الأسعار، منذ بداية العام، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين.

    انظر أيضا:

    السعودية تخصص 32 مليار دولار للحد من تأثير "كورونا" على الاقتصاد
    الاقتصاد السعودي ينمو 0.3% في 2019 دون التوقعات
    بعد إطلاقها في السعودية... مزايا اقتصادية ضخمة لـ"التأشيرات التأسيسية"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, الاقتصاد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    كورونا يكشف عن خلل لدى الغرب
    "كورونا" يكشف عن خلل لدى الغرب
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك