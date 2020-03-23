13.3 مليار ريال تقدمها السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن تقديمها تمويلا يقدر بنحو 13.3 مليار ريال سعودي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إلى أن البنك المركزي السعودي سيشرف على هذا التمويل الذي يصل إلى 13.3 مليار ريال، أي ما يعادل 3.54 مليار دولار أمريكي، لتعزيز الاستثمار في المملكة.

وأوضحت القناة الرسمية السعودية أن هذا التمويل سيقدم لمدة عام واحد، ويمكن أن يتم تمديده لعام آخر.

وأشارت إلى أن هذا التمويل الميسر، هو جزء من برنامج دعم تمويل القطاع الخاص، الذي سبق وأعلن عنه البنك المركزي السعودي يوم 14 مارس/ آذار، بإجمالي تمويل تصل قيمته إلى 50 مليار ريال.

وكان البنك المركزي السعودي، قد خفض في وقت سابق أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة القياسي بنفس القدر.

وحسب "رويترز"، قالت مؤسسة النقد العربي السعودية في موقعها الإلكتروني إنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض الأموال إلى البنوك، إلى 1.75 في المئة.

​وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9 بالمئة هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4 بالمئة في 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2 بالمئة بفعل انخفاض أسعار النفط.