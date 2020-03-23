لماذا يستثمر الملياردير نجيب ساويرس في الذهب رغم تراجع الأسعار العالمية؟

كشف الملياردير المصري، نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، عن زيادة استثماراته في الذهب، والذي يعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات اضطرابات السوق، ورغم تذبذب أسعاره مؤخرًا.

وقال ساويرس في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ": "أعتقد أنه عندما تكون هناك أزمة وعندما ينتهي الناس من تغطية تكلفة الهامش الخاصة فإنه سوف يرتفع. ما زلت أشتريه وما زلت أزيد حيازتي له".

وحول ما إذا كان يشتري قطع ذهب فعلية، أوضح الملياردير المصري أنه يستثمر في أسهم شركات تعدين الذهب فقط، قائلًا: "أقوم بزيادة حصتي في إحدى شركاتي، لأن تكلفة إنتاج الأوقية أقل بكثير من سعر المعدن نفسه".

وتراجعت أسعار الذهب، في الأيام الماضية، بعدما أظهرت بيانات أن كبار المستثمرين في الولايات المتحدة خفضوا تعرضهم لاستثمارات الذهب بأكبر وتيرة منذ 12 عامًا خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من هذا الشهر، تزامنًا مع اشتداد جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، فإن ساويرس يأمل في الاستفادة من تخفيف القواعد التنظيمية في مصر للتنقيب عن الذهب. أعلنت مصر، الشهر الماضي، عن مناقصة جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس في أراضيها، وتجري الحكومة محادثات مع ساويرس بشأن احتمال شراء حصة في شركة التعدين "شلاتين" التي تديرها الدولة.

وقال ساويرس: "قد تكون هناك فرص قادمة الآن للاندماج. أعتقد أن ما يجب أن يحدث في العديد من الصناعات هو عمليات دمج سواء كانت في الاتصالات أو الإنترنت. حتى شركات التعدين يجب أن تندمج وتتكاتف لأن هذه أوقات صعبة ونحتاج إلى تقليل التكلفة الإجمالية".