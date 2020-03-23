البورصة المصرية بين الأفضل أداء عالميا بعد إعلان السيسي

كان مؤشر الأسهم الرئيسي في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بين الأفضل أداءً على مستوى العالم، بعد الإعلان عن إطلاق البنك المركزي حزمة دعم تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 6.8%، اليوم، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 3% في ختام الجلسة (الارتفاع الثالث على التوالي)، ويعد ذلك ثالث أفضل أداء على مستوى الأسواق العالمية بعد كل من الأرجنتين والمغرب، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إن بلاده ستخصص 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية، بهدف التخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

كما قال السيسي في تصريحات أذاعها التلفزيون المصري، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر، وإنه لا حاجة للناس لتخزين السلع.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت مصر 366 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة. كما عطلت البلاد الدراسة وحدت من حركة الطيران.