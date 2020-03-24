الحكومة اليونانية تتوقع ركود الاقتصاد بسبب فيروس كورونا

كشف وزير المال اليوناني، اليوم الثلاثاء، عن توقع حكومته انكماش اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، نتيجة عملية الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، قال كريستوس ستيكوراس، في خطاب تلفزيوني، إن الركود المتوقع سيكون مؤقتًا، مضيفًا: "الأزمة عميقة وستصبح أعمق، وسيدخل الاقتصاد في حالة ركود خلال عام 2020".

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، أمس الأحد، حظر التجول الذي يقيد حركة الأشخاص باستثناءات قليلة في إطار جهود أخرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس: "ربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة، وهي الخطوة التي يجب اتخاذها دون عبث. علينا حماية الصالح العام وصحتنا".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" في اليونان، 695 إصابة، إلى جانب 19 حالة وفاة. حظرت البلاد حركة الطيران مع بريطانيا وتركيا، أمس الاثنين.

عالميًا، اقتربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 400 ألف إصابة، وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و46 ألفا في الولايات المتحدة و39 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.