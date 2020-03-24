سوق الأسهم الأمريكية تفتتح بنمو 6-7%

أفادت بيانات افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنمو مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنسبة 6-7% في ضوء توقعات فعالية تدابير دعم الاقتصاد.

موسكو - سبوتنيك. وارتفع مؤشر داو جونس بـ6.82 بالمئة حتى 19860.28 نقطة، ومؤشر الشركات التقنية "ناسداك" – بـ5.83 بالمئة، حتى 7260.85 نقطة، أما مؤشر السوق الواسعة "اس اند بي 500" – بـ6.42 بالمئة، حتى 2381.13 نقطة.

وشهدت بورصات العالم تراجعات شديدة خلال الفترة الماضية منذ ظهور فيروس كورونا، وزادت التراجعات مع تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة".

وأدى الذعر لدى المستثمرين، بسبب تفشي فيروس كورونا خارج الصين، إلى هبوط الأسواق العالمية، حيث تم تسجيل أسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية في 2008، فاقدة تريليونات الدولارات.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد صنفت يوم 11 مارس/ آذار 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة (وباء عالمي)، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.