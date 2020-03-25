الصين تزيد وارداتها النفطية من السعودية بنسبة 26%

ارتفعت واردات النفط الخام الصينية من السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، فيما زادت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم بنسبة 11%.

وأظهرت حسابات "رويترز"، استنادا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الأربعاء، زيادة إجمالي واردات الصين خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 5.2% مقارنة بها قبل عام إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

وقُدمت طلبيات الاستيراد للشهرين الماضيين قبل شهور من بدء تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر أولا في إقليم هوبي في الصين، وأثر في الطلب على النفط في الصين ثم امتد حول العالم. الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

ومستقبلا، يُقدر أن الكميات التي ستورد في مارس/ آذار ستصل إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا حسب "رفينيتيف أويل ريسيرش" بزيادة عن 9.25 مليون برميل اشترتها الصين قبل عام، حيث اشترت المصافي الكثير من المعروض العالمي بأسعار أرخص كثيرا رغم اضطراها لخفض العمليات بسبب الطلب المحدود على الوقود جراء فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، استوردت الصين 14.74 مليون طن من السعودية، أو ما يعادل 1.79 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.45 مليون برميل يوميا قبل عام وأعلى من متوسط الواردات اليومي في 2019 عند 1.67 مليون برميل يوميا.

وورّدت روسيا 14.055 مليون طن في أول شهرين من العام الجاري، ما يعادل 1.71 مليون برميل شهريا بحسب ما أظهرته البيانات.