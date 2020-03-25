مسح: ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنسبة 0.6%

ارتفعت احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 2.9 مليون برميل أو بنسبة 0.6% لتصل إلى 456.6 مليون برميل بحسب مسح أجرته وكالة "رويترز" لآراء الخبراء.

موسكو- سبوتنيك . ويذكر أن الإحصاءات الرسمية بهذا الشأن سيتم نشرها، في التقرير الأسبوعي لمكتب معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، 25 مارس/ آذار، في الساعة 17.30 بتوقيت موسكو (14:30 غرينتش).

وفي الساعة 10.00 بتوقيت موسكو ( 07:00 غرينتش)، سينشر مكتب الإحصاءات الوطنية للبلاد "أو إن إس"، بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة خلال فبراير/ شباط الماضي، حيث يتوقع الخبراء أنه خلال هذا الشهر، سيكون معدل التضخم عند مستوى 1.7% على أساس سنوي، و0.3% على أساس شهري.

في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو (09:00 غرينتش)، سيقوم معهد "أي إف أو" للأبحاث بنشر بيانات حول مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا. ويتوقع المحللون انخفاض الرقم خلال الشهر الجاري إلى 87.7 نقطة من 96 نقطة في الشهر الماضي.