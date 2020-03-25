نيكي يحقق أكبر مكسب منذ 2008 بفضل ارتفاع وول ستريت وتحفيز أمريكي

قفز المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 8 %، اليوم الأربعاء، مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 2008، بعد أن حققت وول ستريت انتعاشة كبيرة وتوصل مشرعون أمريكيون ومسؤولون بإدارة ترامب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لتحفيز ضخم.

وأغلق المؤشر نيكي عند 19546.63 نقطة بعد أن سجل أكبر تقدم في يوم واحد منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وربح المؤشر 18 في المئة في الجلسات الثلاث الماضية، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية.

وعلاوة على تحفيز أمريكي ضخم، أطلقت مشتريات لبنك اليابان المركزي وأيضا من جانب صندوق معاشات التقاعد في البلاد على الأرجح عمليات تغطية لمراكز المدينة.

وأشاع نبأ تأجيل دورة طوكيو للألعاب الأولمبية إلى العام القادم بدلا من إلغائها حالة من الارتياح، بينما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 55 في المئة في الجلسات الثلاث الماضية بفضل عملية إعادة شراء أسهم قياسية وخطة لبيع أصول.

لكن المؤشر القياسي منخفض نحو 19 في المئة منذ ذروة سجلها في 17 يناير كانون الثاني، مما يبرز الأزمة الصحية غير المسبوقة التي أحدثت اضطرابا كبيرا في الاقتصاد العالمي وحياة الملايين مع إجبار العديد من الدول على إعلان حالات عزل. بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي وول ستريت، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 11.37 في المئة أمس مسجلا أكبر مكسب في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ 1933.

وصعد سهم دنتسو غروب، وهي الوكالة الرئيسية في اليابان للتسويق لدورة الألعاب الأولمبية، 11.7، وقفز سهم أسيكس لصناعة الملابس الرياضية 17.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.9 في المئة، محققا أكبر ارتفاع يومي في 4 سنوات إلى 1424.62 نقطة. وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.