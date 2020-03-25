سوق الأوراق المالية الروسية يعزز النمو ومؤشر بورصة موسكو فوق 2500 نقطة

مع الساعات الأولى من افتتاح سوق الأسهم الروسي، اليوم الأربعاء، كشفت بيانات بورصة موسكو، تسارعا في النمو عبر مجموعة واسعة من الأوراق المالية، حيث ارتفع مؤشر بورصة موسكو المقوم بالروبل فوق 2500 نقطة، للمرة الأولى منذ 11 آذار/ مارس، وزاد مؤشر "أر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 5.7 لى 1020.38 نقطة.