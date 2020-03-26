خام برنت يتجاوز عتبة 30 دولارا

ارتفعت أسعار خام برنت في بورصة لندن، ليلة الخميس، لتتجاوز حاجز الـ30 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 20 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج بحر الشمال بنسبة 1.032% ليصل الى 30.05 دولار.

ويتجه سوق النفط لليوم الرابع على التوالي إلى الارتفاع بعد انخفاض يوم الجمعة بنسبة 11%، وفي الوقت نفسه لا يزال المحللون قلقين بشأن الطلب على المواد الخام بسبب فيروس كورونا، حيث أصبحت حركة السكان محدودة بسبب الحجر الصحي، بالإضافة لإغلاق العديد من الشركات، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الطلب على البنزين.

حدث الانهيار في سوق النفط بعد تعطل صفقة "أوبك +" وما تلاها من إعلان السعودية عن زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل في اليوم.

وهوت أسعار النفط 60 % منذ يناير/ كانون الثاني، إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، في وقت سابق.

ونزلت أسعار النفط 45 % منذ بداية الشهر الجاري بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و(أوبك+)، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس/ آذار.