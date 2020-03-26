"كورونا" يؤجل إطلاق هواتف "آبل" الجديدة

حيث تدرس الشركة الأمريكية بشكل جدي تأجيل إطلاق هواتفها الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتم التخطيط لإطلاق النوع الجديد من الهواتف في سبتمبر/أيلول 2020، وبحسب صحيفة nikkei، التي نشرت خبر التأجيل، فإن الشركة الأمريكية

أصبحت خلف عملاقي التكنولوجيا Samsung Electronics و Huawei Technologies.

وبحسب الصحيفة، فإنها حصلت على أخبار احتمالية تأجيل إطلاق الهواتف الجديدة للشركة من قبل ثلاثة مصادر من داخلها.

وأضافت مصادر أخرى في سلسلة توريد Apple أن التأخير قد يسبب اضطرابات عملية للشركة.

وقال أحد مصادر الصحيفة: "حتى إذا وضعنا جانبًا مشكلات التوري، فإن شركة آبل تشعر بالقلق من أن الوضع الحالي سيضعف بشكل كبير رغبة المستهلكين في تحديث هواتفهم الذكية، ونتيجة لذلك قد يتم تقييد رد الفعل على أول خط iPhone 5G". ووفقا له، تحتاج الشركة إلى "أول هاتف iPhone 5G ليصبح ناجحا".