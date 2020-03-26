الكرملين: بيان مشترك مرتقب في ختام قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول كورونا

قالت الرئاسة الروسية إنه من المتوقع صدور بيان مشترك في ختام قمة زعماء مجموعة العشرين، التي تعقد في صيغة فيديوكونفرانس، مؤكدة أنه لا وقت محدد لمدة المفاوضات.

موسكو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الزعماء يتباحثون في جلسة مغلقة، ليس لها مدة زمنية محددة، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور بيان مشترك عقب انتهاء أشغال القمة.

هذا وانضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قمة مجموعة العشرين من مكتبه في ضواحي موسكو. ويحضر المؤتمر، في صيغة فيديوكونفرانس، أيضا مبعوثة روسيا إلى مجموعة "العشرين"، سفيتلانا لوكاش ووزير المالية أنطون سيلوانوف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ20، ستناقش سبل المضي قدما في تنسيق الجهود لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، ولن تتطرق إلى قضايا تتعلق بالنفط.تأتي هذه القمة، التي تعقد في صيغة فيديوكونفرانس بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل انتشار الوباء القاتل، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" تجوب العالم، وتنتشر بسرعة عبر الحدود الدولية.

وتأتي القمة الاستثنائية، قبيل انعقاد القمة العادية لقادة مجموعة العشرين بالرياض، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي من المقرر أن تناقش ملفات اقتصادية وتنموية هامة.

ويشارك في هذه القمة عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.