رئيس صندوق الاستثمارات الروسي: إبرام اتفاق جديد لـ"أوبك+" ممكن  في هذه الحالة

يعتقد كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن إبرام اتفاق جديد بين مجموعة "أوبك+" بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط ما زال ممكنًا.

وقال دميترييف في تصريحات لـ"رويترز" إن ذلك ممكن، حال انضمت دول أخرى للاتفاق، وأنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وأردف: "هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق أوبك+ (مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وأعضاء من خارج المنظمة)".

وأضاف: "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فمن الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.