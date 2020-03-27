بعد انهيار سعر الخام... العراق يطلب من شركات النفط الأجنبية خفض الميزانيات

قال مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط إن بغداد طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30 في المئة، وذلك بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الخام.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أن التخفيضات يجب ألا تؤثر على الإنتاج.

من جانبه، قال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية: "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 في المئة، لم نتخذ قرارا بعد".

وأفاد خطاب اطلعت عليه "رويترز" أن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيسي لحقول غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، بداية من شهر مارس، بعدما فشلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها في التوصل إلى اتفاق لخفض إمدادات الإنتاج، وشروع السعودية في زيادة إنتاجها وخفض سعر خامها.

الخطوة السعودية التي وصفت بأنها إشعال لحرب أسعار جديدة في سوق النفط، والتي تتزامن مع المخاوف العالمية من استمرار انتشار فيروس كورونا، وتأثيره المحتمل على الطلب العالمي، دفعت السوق ليشهد أسوأ أيامه منذ حرب الخليج.