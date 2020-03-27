خام "برنت" يتراجع 3% مع مخاوف من انهيار الطلب العالمي على النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تقييم مشتري العقود الآجلة للخام بانهيار الطلب العالمي مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يواصل ضغطه على الأسواق رغم الإعلان عن حزمة مساعدات مالية ضخمة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم شهر مايو/ أيار بنسبة 2.8% إلى 25.60 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:10 مساء بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.90% إلى 22.17 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعدما ارتفعت الأسعار في مستهل تعاملات اليوم في بورصتي لندن ونيويورك، قبل أن تتراجع لاحقًا بنسبة 3% و2% على التوالي، لكنها قلصت خسائرها قليلًا بعد ذلك.

وفي حين بدت الأسواق متفائلة في بداية الجلسة بتضافر جهود بلدان مجموعة العشرين، التي أعلنت عن ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ما زال المستثمرون قلقون من احتمالات انهيار الطلب العالمي.

وقال مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط إن بغداد طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30 في المئة، وذلك بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الخام.

من جانبه قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن إبرام اتفاق جديد بين مجموعة "أوبك+" بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط ما زال ممكنًا.

وأردف ديمترييف: "هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق أوبك+ (مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وأعضاء من خارج المنظمة)".

وأضاف: "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فمن الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.