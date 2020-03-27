بيانات التداول... خام "برنت" يتراجع لأكثر من 5 % إلى 25.02 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، مع انخفاض خام برنت بنسبة 5%، وفقا لبيانات التداول.

انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 5.58% إلى 24.87 دولار للبرميل، وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تراجعا بنسبة 4.34%، إلى 21.62 دولار للبرميل.

يأتي ذلك بعدما ارتفعت الأسعار في مستهل تعاملات اليوم في بورصتي لندن ونيويورك، قبل أن تتراجع لاحقًا بنسبة 3% و2% على التوالي، لكنها قلصت خسائرها قليلًا بعد ذلك.

وفي حين بدت الأسواق متفائلة في بداية الجلسة بتضافر جهود بلدان مجموعة العشرين، التي أعلنت عن ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ما زال المستثمرون قلقون من احتمالات انهيار الطلب العالمي.

وقال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط إن بغداد طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30 في المئة، وذلك بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الخام.

من جانبه قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن إبرام اتفاق جديد بين مجموعة "أوبك+" بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط ما زال ممكنًا.

وأردف دميترييف: "هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق "أوبك+" (مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وأعضاء من خارج المنظمة)".

وأضاف: "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فمن الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.